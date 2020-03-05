Москвичей предупредили о "цветочных" пробках

Столичный Центр организации дорожного движения прогнозирует пробки накануне праздничных дней. Поэтому автомобилистов просят тщательно планировать свои поездки и заранее покупать цветы женщинам.

Осложнения на дорогах будут заметны в пятницу, 6 марта. Чтобы не терять время и нервы, водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Если это невозможно, то выезжать из Москвы целесообразнее после вечернего часа пик - не раньше 20:00. В выходные, 7 и 8 марта, пробок быть не должно.

- Последние дни мы видим скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский, Рижский, - пояснили в ЦОДД. - Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине - люди ездят, дарят подарки.