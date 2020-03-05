В Подмосковье мужчина устроил стрельбу в магазине из-за пачки чебуреков

В подмосковном Дедовске молодой человек устроил стрельбу в магазине при неудавшейся попытке украсть товар. Об этом сообщает KP.Ru.

В местные правоохранительные органы обратилась директор одного из продуктовых магазинов Дедовска. Она сообщила, что попыталась задержать вора, намеревавшегося уйти из торговой точки, не заплатив за пачку чебуреков. Злоумышленник оказал сопротивление, несколько раз выстрелив в ее сторону из пистолета, после чего сбежал. К счастью, никто не пострадал.

Подозреваемого удалось задержать, им оказался 21-летний житель города. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ - разбой с применением оружия. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.