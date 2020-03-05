В ТиНАО устраняют последствия слива керосина в пруд

На территории ТиНАО в районе деревни Язово устраняют последствия слива керосина в пруд. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

По данным департамента, слив керосина произошел 2 марта из цистерны в районе аэропорта "Остафьево".

- Городские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии и предотвращения экологического ущерба. В настоящее время слив керосина остановлен, локализовано распространение керосина по водным объектам, - пояснили в пресс-службе. - На поверхности водоема распылен сорбент, который нейтрализует вредное воздействие керосина. Организован отбор проб воды во всех водных объектах ниже по течению, в частности на реках Цыганка, Сосенка, река Десна.

Как пояснили специалисты, принятые меры по использованию сорбента и откачке загрязненного слоя позволили снизить уровень загрязнения в пруду вблизи деревни Язово уже в 23 раза. В реке Цыганка уровень загрязнения упал практически до обычных показателей. Угрозы поступления керосина в грунтовые воды нет.

Вся информация по результатам отбора проб передана в прокуратуру.