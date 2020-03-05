Воронежскую колонию пытались "обстрелять" телефонами

В Воронежской области задержан злоумышленник, который планировал перебросить в колонию мобильные телефоны с помощью миномета, собранного из подручных средств.

Подарки предназначались для заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 3 в Панинском районе, сообщили в пресс-службе ФСИН.

В ночь на пятое марта сотрудники ИК-3 вместе с местными полицейскими задержали 43-летнего жителя Боброва, который припарковался недалеко от режимного объекта. В автомобиле обнаружили два полимерных свертка с восемью мобильными телефонами, а также самодельное пневматическое устройство. Из него "доброхот" пытался выстрелить пакетами в сторону колонии.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении. Спустя четыре часа на прилегающей к ИК-3 территории силовики приметили еще одну легковушку.

- У владельца изъяты два полимерных свертка, предположительно с наркотическим веществом. По данному факту сотрудниками ОМВД по Панинскому району проводится проверка, - добавили в ФСИН.