Хабаровчанкам на 8 марта подарят бесплатный проезд

Бесплатным во всем муниципальном транспорте Хабаровска решили сделать 8 марта проезд для женщин. Так их решил поздравить с праздником мэр города Сергей Кравчук.

"Все трамваи, троллейбусы и автобусы, принадлежащие МУП "ГЭТ", будут возить представительниц прекрасного пола абсолютно бесплатно", - сообщается на сайте администрации краевого центра.

Отмечается, что количество праздничных поездок в общественном транспорте для дам неограниченно.

Коммерческим перевозчикам также предложили присоединиться к акции. Согласятся ли они, пока неизвестно.