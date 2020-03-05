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05.03.2020 05:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии сирот переселили из аварийного дома через суд

Текст: Дина Непомнящая

В Республике Бурятия прокуроры в суде отстояли права трех граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на нормальное жилье.

Фото: iStock
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Ранее им предоставили квартиры в доме села Турунтаево. Однако помещения оказались не пригодными для проживания, а в марте 2018 года дом и вовсе признали аварийным и подлежащим реконструкции. Однако переселять оттуда сирот никто не спешил.

Прокуратура Прибайкальского района провела проверку, а после обратилась с иском в суд. От Министерства социальной защиты населения республики и республиканского ресурсного центра "Семья" потребовали выделить нуждающимся нормальное жилье.

Прибайкальский районный суд требования удовлетворил. Но ответчики решили обжаловать вердикт.

"Апелляционным определением Верховного суда республики решение районного суда оставлено без изменения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Происшествия Правосудие Суд Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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