В Якутии следователь украл вещдоки на 900 тысяч рублей

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении следователя Верхоянского межрайонного следственного отдела СУ СК России. Коллеги инкриминируют ему кражу в крупном размере.

Как сообщила в четверг старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая, обвиняемый проник в один из кабинетов управления и похитил оттуда ценные предметы и деньги, изъятые в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. При этом он сам входил в состав группы, расследовавшей дело, по которому были изъяты эти вещдоки.

Украденным следователь распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей.

"Он задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Ему предъявлено соответствующее обвинение, вину в совершении хищения он признал, большая часть ущерба им возмещена", - отметила Надежда Дворецкая.

В суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде домашнего ареста.