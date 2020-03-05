В Забайкалье убийца потребовал 500 тысяч рублей за содержание "в клетке"

В Забайкальском крае мужчина, осужденный за убийство двух человек, пытался отсудить компенсацию в полмиллиона рублей за то, что во время судебных заседаний был вынужден находиться в "клетке".

Как рассказали в пресс-службе областного суда, в 2008 году подсудимый был приговорен к 21 году лишения свободы. Он обвинялся в грабеже и убийстве двух человек.

- Его жертвами стали пенсионерка, которую он задушил подушкой, и зарубленный топором односельчанин. Уголовное дело рассматривал суд присяжных, признавший мужчину виновным в этих преступлениях, - пояснили в суде.

Однако через некоторое время осужденный сам подал иск в суд. По его словам, во время заседаний он находился "в клетке", что по отношению к нему было бесчеловечно.

- Суд первой и второй инстанции исковые требования мужчины не удовлетворил, - добавили в пресс-службе областного суда.