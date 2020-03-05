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05.03.2020 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии начальника отделения ГИБДД заподозрили во взятке

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Иглинскому району стал фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки в значительном размере". Об этом сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

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Выявили факт сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального МВД. По предварительной информации, 41-летний начальник получил взятку дважды в августе и сентябре 2019 года на общую сумму в 22 тысячи рублей. Взяткодатель - предприниматель, владелец специализированной стоянки, который просил, чтобы сотрудники госавтоинспекции везли эвакуированный автотранспорт на его стоянку.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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