В Башкирии начальника отделения ГИБДД заподозрили во взятке

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Иглинскому району стал фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки в значительном размере". Об этом сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

Выявили факт сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального МВД. По предварительной информации, 41-летний начальник получил взятку дважды в августе и сентябре 2019 года на общую сумму в 22 тысячи рублей. Взяткодатель - предприниматель, владелец специализированной стоянки, который просил, чтобы сотрудники госавтоинспекции везли эвакуированный автотранспорт на его стоянку.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.