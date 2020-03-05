На Алтае предпринимателя обвинили в краже завода

В Рубцовске на скамье подсудимых оказался местный предприниматель, которого обвиняют в необычной краже - тайном хищении асфальтового завода. Предприимчивый бизнесмен умудрился незаметно разобрать и вывезти завод с охраняемой территории.

В прокуратуре Алтайского края пояснили, что предприниматель вместе со своими работниками тайно проник на чужой завод. Подогнав грузовики и автокран, он, ничего не объясняя подчиненным, дал им распоряжение разобрать завод, погрузить его на автомобили и вывезти.

По словам старшего помощника прокурора города Рубцовска Любови Кайзер, работники ничего не знали о преступных планах руководителя, поэтому выполнили все указания и перевезли асфальтовый завод на один из складов Рубцовска. В результате настоящему владельцу завода был причинен ущерб, который оценивается почти в 3,8 миллиона рублей. За хищение в особо крупном размере предпринимателю, который организовал эту "кражу века", грозит до 10 лет лишения свободы.