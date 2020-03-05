Обнаружено тело сорвавшегося с Эльбруса альпиниста

Спасатели обнаружили погибшим пропавшего сегодня на склоне Эльбруса альпиниста. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, тело экстремала нашли на высоте 5 200 метров - именно в том в районе, на который указали очевидцы.

- Мужчина без признаков жизни обнаружен в 12.15 на высоте 5 200 метров. Уже началась операция по эвакуации тела вниз, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели доставят тело на поляну Азау, которая находится у подножия высочайшей горы Европы. Пока не установлены ни имя погибшего, ни его место жительства.

Напомним, сегодня, 5 марта, один из участников восхождения на Эльбрус увидел, как альпинист сорвался в расщелину. Он сообщил об этом в МЧС. Поиски были организованы Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС России.