Северный флот назвал причину взрыва в воинской части Заполярья

Причиной взрыва в войсковой части Печенгского района Мурманской области стало грубое нарушение требований безопасности, сообщили "РГ" в пресс-службе Северного флота.

По данным военного ведомства, инцидент произошел накануне в ходе плановых занятий по боевой подготовке. Уточняется, что взорвался маломощный "взрывпакет", который используется в ходе учений для имитации взрывов на поле боя. Причина детонации - грубое нарушение требований безопасности. В результате ЧП пострадали пять контрактников.

По информации Северного флота, все они госпитализированы с незначительными травмами. Им оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.

По данному факту командование части совместно с правоохранительными органами проводит проверку. Как уточняет источник "Интерфакс", к мероприятиям подключились военные следователи. В действиях военных они усмотрели признаки статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием). По словам собеседника агентства, сейчас устанавливается картина произошедшего.