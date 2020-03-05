Житель Петербурга оставил больше семи тысяч жалоб на городские вывески

Житель Петербурга по имени Антон оставил почти 7,5 тысяч обращений с жалобами на незаконные рекламные конструкции. Многие из сигналов неравнодушного петербуржца касаются знаковых вывесок на фасадах Северной столицы, их демонтируют по требованию анонима.

Как сообщают в группе "Вывески Петербурга", после обращений горожанина были демонтированы советские вывески с булочных, ателье, жилкомсервисов. Всего город лишился как минимум 16 вывесок советской эпохи.

Стоит отметить, что аноним не щадит никакие конструкции. Например, на днях через портал "Наш Петербург", созданный для обращений граждан, Антон попросил проверить законность размещения конструкции "Город-герой Ленинград" на Московском проспекте, а также звезды героя на этом же здании.

Сейчас эта жалоба находится на рассмотрении. В феврале этот же Антон обратился с жалобой на надпись "Город-герой Ленинград" на здании гостиницы "Октябрьская" на площади Восстания. Эту жалобу также рассматривают.

Деятельность анонимного Антона вызвала возмущение среди пользователей социальных сетей. Горожане надеются, что чрезмерно активный горожанин найдет себе более полезное занятие.