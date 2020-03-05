Глава Адыгеи участвовал в работе Совета при полпреде президента в ЮФО

В режиме видеоконференции состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента России в ЮФО под председательством полпреда Владимира Устинова. Участие в работе принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Одной из основных тем обсуждения стало повышение качества питьевого водоснабжения в регионах юга страны.

- На сегодняшний день в ЮФО сохраняются проблемы в сфере обеспечения населения качественной питьевой водой. Так, по последним данным опросов жителей округа, почти 24 процента опрошенных отрицательно оценивают качество питьевой воды, - сказал Владимир Устинов.

Основным фактором, отрицательно влияющим на качество воды, является износ систем централизованного водоснабжения.

- Сегодня значительная работа по повышению качества питьевой воды ведется в рамках реализации региональных мероприятий федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология". Он предусматривает строительство, реконструкцию или модернизацию объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. При этом необходимо использовать самые современные технологии очистки воды - такую задачу ставит Президент России Владимир Путин, - отметил полпред президента в ЮФО.

Владимир Устинов подчеркнул, что вопросы повышения качества водоснабжения должны находиться на постоянном контроле глав регионов.

О работе по реализации мероприятий федерального проекта "Чистая вода" рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров. По данным ведомства, выделенные на 2019 год средства в полном объеме освоили только три региона: Адыгея, Калмыкия и Волгоградская область.

В Адыгее, по информации властей региона, 100 процентов населения обеспечено питьевой водой, в том числе 85,3 процента - централизованным водоснабжением. С целью бесперебойного обеспечения населения республики качественной питьевой водой ведется строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа.

- Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Я поставил задачу перед ответственными ведомствами обеспечить своевременную реализацию всех запланированных мероприятий федерального проекта, - отметил глава Адыгеи.

В рамках проекта "Чистая вода" в республике до 2024 года намечена реконструкция и строительство 38 водозаборов в 50 населенных пунктах, охваченных централизованным водоснабжением. При этом будут внедряться современные методы и технологические решения, устанавливаться станции водоочистки.