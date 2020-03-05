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05.03.2020 15:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Херсонесе нашли скелет с редкой генетической мутацией

Текст: Юлия Крымова
Фото: Херсонес Таврический Фото: Херсонес Таврический
Фото: Херсонес Таврический

Археологи обнаружили в Херсонесе Таврическом скелет человека, страдавшего от фибродисплазии - заболевания, вызванного редкой генетической мутацией. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Останки были найдены при раскопках склепа № 4, который относится к периоду XI-XIII веков. В склепе лежали скелеты двух мужчин с хорошо сохранившимися грудными костями. Антропологи определили, что мужчинам было около 50 лет. Изучив останки, ученые обнаружили у одного из скелетов признаки окостенения грудинно-реберных связок.

- Российские и американские ученые сходятся во мнении, что это крайне редкое генетическое заболевание - фибродисплазия, при котором мышцы, сухожилия и связки постепенно трансформируются в кости. У человека появляется "второй скелет", не несущий никакой практической пользы, - рассказали в музее.

Отмечается, что первые упоминания о болезни появились 400 лет назад, но по сей день она остается неизлечимой. Клинические исследования ведутся в нескольких лабораториях мира.

- Останки в Херсонесе доказывают, что фибродисплазия встречалась намного раньше, чем ее впервые задокументировали, но как люди боролись с этим недугом - неизвестно, - говорится в сообщении.

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