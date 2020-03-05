В Крыму побит температурный рекорд 95-летней давности

В Крыму 4 марта побит температурный рекорд, установленный 95 лет назад. Об этом "РГ" рассказала начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, в среду столбики термометров поднялись на полуострове до отметки плюс 27 градусов.

- Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха был зафиксирован в 1925 году - 21,3 градуса, - уточнила Любецкая. - Таким образом, рекорд превышен на 5,7 градуса.

До конца рабочей недели воздушные массы, поступающие с юга, по-прежнему будут господствовать на полуострове, поэтому сохранится теплая и сухая погода. Как ожидается, сегодня температура вновь поднимется до плюс 24 градусов.