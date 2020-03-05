В Сочи у моря загорелась трава на площади 600 "квадратов"

На улице Центральной расположенного на берегу моря поселка Головинка Лазаревского района Сочи на большой территории вспыхнула трава.

По информации пресс-службы краевого ГУ МЧС России, сообщение об этом поступило сегодня в 13.33 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

"В 13.34 незамедлительно к месту вызова направлены пожарные, - отметили в ведомстве. - В 13.42 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что произошло загорание травы на открытой территории на площади 600 квадратных метров".

В тушении задействованы 19 человек личного состава и четыре единицы техники.

Напомним, накануне в Адлерском районе Сочи на рынке произошел пожар, в результате которого пострадали 800 квадратных метров торговых площадей.