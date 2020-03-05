Новости

МиГ-35 получил интеллектуальную систему защиты от перегрузок 11:07
В Прикамье женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от расправы 11:05
Премьеру нового "Джеймса Бонда" отложили из-за коронавируса 11:05
Экс-заммэра Хабаровска нашли мертвым после двух недель поисков 11:00
"Убийцы" УАЗа от Haval начали поступать к российским дилерам 11:00
В Якутии следователь украл вещдоки на 900 тысяч рублей 10:59
Ким Чен Ын поддержал Мун Чжэ Ина в борьбе в COVID-19 10:43
На Южном Урале построят приюты для бездомных животных 10:33
Северный флот назвал причину взрыва в воинской части Заполярья 10:29
Путин похвалил конкурс "Лидеры России" 10:26
В Приморье у девяти человек с Diamond Princess не выявили коронавирус 10:23
В Приамурье построят мост через Зею 10:22
На Эльбрусе альпинист сорвался с высоты 5200 метров 10:20
У коренных народов Ямала нашли болезни горожан 10:18
На выставке в Москве представят более 90 развивающих комплексов для детей 10:17
В Подмосковье появится платный дублер МКАД 10:12
В Кирове завели еще одно дело на мужчину, ударившего тележурналиста 10:12
В Шереметьево из-за неисправности экстренно сел самолет, летевший в Дубай 10:05
В Крыму побит температурный рекорд 95-летней давности 10:03
В Кузбассе осужден водитель, по вине которого погибли горняки 10:02
Каким будет новый Renault Duster для России 10:02
Бочкарев: Запуск второго участка Некрасовской линии метро состоится в марте 10:00
Бирюков: Более 52 миллионов цветов украсят Москву в 2020 году 09:45
Mercedes-Benz снимет с производства S-Class 09:31
В Беларуси разработана тест-система для диагностики коронавируса 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 10:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Южном Урале построят приюты для бездомных животных

Текст: Евгений Китаев

В Челябинской области принято решение о строительстве приютов для бездомных животных на средства регионального бюджета.

Чтобы сократить сроки их создания, областное министерство сельского хозяйства рассматривает приобретение и установку модульных конструкций. Земельные участки под строительство приютов предоставлены администрациями Агаповского, Сосновского и Катав-Ивановского районов. Соответственно, эти приюты станут основными организациями по содержанию животных без владельцев для челябинской, магнитогорской агломераций и горнозаводских территорий. В 2020 году на эти цели будет выделено 46,9 миллиона рублей.

Фото: iStock
Что делать, если соседи превратили квартиру в кошачий приют

Сейчас все муниципалитеты включились в работу по проведению конкурсных процедур на оказание услуг по отлову и содержанию животных в приютах. Так, на отлов, транспортировку зверей и передачу их в приюты выделено 10,8 миллиона рублей. На вакцинацию, стерилизацию, временное содержание и возврат четвероногих на прежнее место обитания - 9,7 миллиона. Таким образом, на содержание одного животного в приюте будет выделено в среднем 4735 рублей. Эти средства позволят выполнить все необходимые процедуры, обеспечивающие гуманное обращение с братьями меньшими.

- Работа с безнадзорными животными сегодня является одной из болевых точек, - констатирует министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин. - Я уверен, что законодательство в этой сфере продолжит меняться, в том числе и с учетом предложений регионов.

Кстати

С 1 января 2020 года в силу вступили отдельные статьи федерального закона "Об ответственном обращении с животными". В свою очередь в области были разработаны и приняты региональные документы - "Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев" и "Порядок организации деятельности приютов для животных и нормы содержания в них".

Власть Работа власти Регионы Экономика Казна Бюджеты регионов Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

В России изменится система оплаты отпусков и декретов
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Легойда прокомментировал сообщения СМИ о "призыве" не отдавать девочек в школу
Президент поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
В Подмосковье появится платный дублер МКАД
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж