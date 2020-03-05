На Южном Урале построят приюты для бездомных животных

В Челябинской области принято решение о строительстве приютов для бездомных животных на средства регионального бюджета.

Чтобы сократить сроки их создания, областное министерство сельского хозяйства рассматривает приобретение и установку модульных конструкций. Земельные участки под строительство приютов предоставлены администрациями Агаповского, Сосновского и Катав-Ивановского районов. Соответственно, эти приюты станут основными организациями по содержанию животных без владельцев для челябинской, магнитогорской агломераций и горнозаводских территорий. В 2020 году на эти цели будет выделено 46,9 миллиона рублей.

Сейчас все муниципалитеты включились в работу по проведению конкурсных процедур на оказание услуг по отлову и содержанию животных в приютах. Так, на отлов, транспортировку зверей и передачу их в приюты выделено 10,8 миллиона рублей. На вакцинацию, стерилизацию, временное содержание и возврат четвероногих на прежнее место обитания - 9,7 миллиона. Таким образом, на содержание одного животного в приюте будет выделено в среднем 4735 рублей. Эти средства позволят выполнить все необходимые процедуры, обеспечивающие гуманное обращение с братьями меньшими.

- Работа с безнадзорными животными сегодня является одной из болевых точек, - констатирует министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин. - Я уверен, что законодательство в этой сфере продолжит меняться, в том числе и с учетом предложений регионов.

Кстати

С 1 января 2020 года в силу вступили отдельные статьи федерального закона "Об ответственном обращении с животными". В свою очередь в области были разработаны и приняты региональные документы - "Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев" и "Порядок организации деятельности приютов для животных и нормы содержания в них".