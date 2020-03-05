На Урале из-за ранней весны началась подготовка к сезону клещей

Власти свердловских муниципалитетов озаботились обработкой территорий от клещей. Аукцион на оказание услуг по акарицидной обработке городского округа Краснотурьинск появилось на сайте госзакупок.

Впрочем, это вполне объяснимо, учитывая прошедшую аномально теплую зиму и раннюю весну. Во многих городах мартовские дожди уже смыли снег до самой земли. Насекомые могут проснуться раньше времени.

Правда, сроки обработки пока остались прежними: противоклещевую обработку в Краснотурьинске планируют провести с 10 мая до 31 мая (второй этап - с 10 августа года до 1 сентября). В списке площадок - два пляжа ("детский" и "взрослый"), три парка, набережная и восемь мемориалов и памятников. Цена контракта составит 64 тысячи рублей.

Кстати, еще раньше - 20 февраля - разместил похожее объявление Невьянск. На обработку прилегающих территорий от клещей местные власти выделили 149 тысяч рублей. Но здесь в список задач входит также дератизация - борьба с крысами.