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05.03.2020 15:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале из-за ранней весны началась подготовка к сезону клещей

Текст: Татьяна Казанцева

Власти свердловских муниципалитетов озаботились обработкой территорий от клещей. Аукцион на оказание услуг по акарицидной обработке городского округа Краснотурьинск появилось на сайте госзакупок.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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Впрочем, это вполне объяснимо, учитывая прошедшую аномально теплую зиму и раннюю весну. Во многих городах мартовские дожди уже смыли снег до самой земли. Насекомые могут проснуться раньше времени.

Правда, сроки обработки пока остались прежними: противоклещевую обработку в Краснотурьинске планируют провести с 10 мая до 31 мая (второй этап - с 10 августа года до 1 сентября). В списке площадок - два пляжа ("детский" и "взрослый"), три парка, набережная и восемь мемориалов и памятников. Цена контракта составит 64 тысячи рублей.

Кстати, еще раньше - 20 февраля - разместил похожее объявление Невьянск. На обработку прилегающих территорий от клещей местные власти выделили 149 тысяч рублей. Но здесь в список задач входит также дератизация - борьба с крысами.

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