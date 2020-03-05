На Урале вновь обнаружили удачливых последователей Мавроди

Специалисты Банка России обнаружили на Южном Урале новую финансовую пирамиду. Несмотря на то, что у жителей казалось бы должен выработаться стойкий иммунитет к деятельности подобных структур, аферисты по-прежнему легко находят желающих добровольно расстаться со своими накоплениями, придумывая для них все новые приманки. Как это происходит, выясняли корреспонденты "РГ".

- Организация, созданная в форме ООО, привлекала деньги южноуральцев, анонсируя высокую доходность вложений, - коротко сообщила управляющая отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина. - Компания находила "вкладчиков" через рекламу сетевого маркетинга. В настоящее время в отношении организаторов финансовой пирамиды возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ГУ МВД информацию о последователях Мавроди в интересах следствия пока не разглашают и даже не сообщили название компании-пирамиды, поскольку это может навредить оперативным мероприятиям, которые проводятся в рамках расследования уголовного дела. Однако собственные источники "РГ" в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о зарегистрированном в Златоусте торговом доме, якобы занимавшимся поставками природных материалов, однако в реальности прекратившим финансово-хозяйственную деятельность. А потому следствию еще предстоит выяснить, кто организовал аферу по привлечению средств под вывеской этого предприятия и имеют ли к этому отношение ее учредители.

- Уголовное дело не персонифицировано, устанавливается круг возможных участников аферы. А пока расследование проводится только "по факту", - сообщил собственный источник "РГ" в правоохранительных органах. - Да, речь идет о причинении ущерба мошенническим путем. Но потерпевших в деле не так много, как об этом говорят.

Согласно рекламе в соцсетях, представители компании-"пирамиды" предлагали заработать на поставках продукции из графитсодержащих материалов. Якобы "для увеличения прибыли, развития и укрепления коммерческих связей за рубежом" компании нужно было запустить новый рудник. Однако из-за сложностей с получением кредита "руководство приняло решение объединить усилия с частными лицами и готово привлекать средства физлиц на взаимовыгодных условиях".

Вкладчикам предлагалось два пути: стать инвестором и получать гарантированные 9-11 процентов от суммы вклада, или же стать агентом и даже (!) "представителем компании" и иметь 7-13 процентов от суммы привлеченных на благое дело средств. Однако через несколько месяцев пирамида прекратила свое существование и своих процентов добровольные инвесторы предприятия ждут до сих пор.

- Скорее всего, потерпевших по делу не так много из-за того, что люди изначально отдавали себе отчет в сомнительности предложения компании, но все-таки решались подзаработать, - считает представитель челябинского движения за права заемщиков "Стоп! Коллектор" Вячеслав Курилин. - Это связано с недорогим "входным билетом", когда за первоначальный взнос в 2 400 рублей человек получал возможность привлекать средства от других вкладчиков, получая с них свой процент. Таким образом, он уже сам становился участником схемы, как это происходит в сетевом маркетинге, и теперь не рискует идти за помощью в правоохранительные органы. К нам потерпевшие тоже не обращались, и все это, конечно, затруднит расследование.

Классическая финансовая пирамида, предупреждает регулятор, представляет собой мошенническую схему получения дохода. Финансы поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей, и пирамида растет. При этом "верхушка" может заработать, а "низы" лишь теряют свои кровные. Но финансовую пирамиду нетрудно распознать по характерным признакам. Компания может быть зарегистрирована недавно, буквально накануне сбора денег, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель (информацию можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС). Граждан также должна насторожить активная рекламная кампания, в том числе в интернете, с обещанием высокого дохода, превышающего среднерыночное значение.

Специалисты Банка России советуют проявить осторожность, если организация предлагает сделать предварительный денежный взнос, при этом у нее отсутствуют документы, подтверждающие вложения, например, в высокодоходное предприятие. И, конечно, у каждого потенциального вкладчика должно возникнуть сомнение, если организация вообще не предоставляет информацию о регистрационных реквизитах, данные об учредителях, руководстве компании и финансовом положении.

Широкое распространение в регионе получили и схемы "возвратного лизинга", когда юрлица или ИП выдают займы физическим лицам под залог автомобилей, заключая договор "обратного" лизинга. В результате подобных незаконных схем автомобилист, как правило, теряет денежную выгоду из-за высоких процентов по договору лизинга либо вовсе лишается транспортного средства.

Всего на территории Южного Урала обнаружено 80 организаций, которые нелегально кредитовали население. Однако общественники считают, что эта цифра может быть в десятки раз выше. Но в поле зрения надзорных органов попадает лишь толика предлагающих населению займы компаний, как правило, ранее имевших соответствующий правовой статус, но по каким-то причинам его утративших. На деле же большая часть незаконного финансового рынка остается в тени. Это не имеющие разрешений компании и ИП, и просто частные лица, работающие в сфере кредитования нелегально.

- Отстаивая права заемщиков, мы часто сталкиваемся с физическими лицами, которые, по сути, занимаются ростовщичеством, - пояснил Курилин. - Некоторые выдают десятки и сотни займов людям, которые из-за плохой кредитной истории не могут обратиться в банки, и получают с этой наиболее уязвимой категории населения стабильный доход. А суды при взысканиях, как правило, встают на сторону кредиторов. На наш взгляд, нужно юридически определиться с понятием "нелегальный кредитор" и лишить их деятельность судебной защиты. Поверьте, их число сразу сократится в разы! Ранее с таким предложением уже выступала глава Центробанка РФ. Однако его почему-то не поддержали…

Добавим, что выдавать кредиты или займы по закону сегодня могут только банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды. Информация о легальных участниках финансового рынка содержится на официальном сайте регулятора - www.cbr.ru.

Справка "РГ"

Всего в 2019 году в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 203 нелегальных участника финансового рынка и четыре финансовые пирамиды. В целом по России с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке действуют 2600 организаций, в том числе форекс-дилеры и нелегальные брокеры.