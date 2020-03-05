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05.03.2020 11:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пеллеты в пролете

Лесопромышленники УрФО развивают безотходную переработку древесины, но могут остаться без потребителей
Текст: Людмила Борисова
Российская газета - Экономика УРФО № 48(8102)
Отношение к отходам лесной отрасли в России в последние годы кардинально изменилось. Щепу, опилки и низкосортную древесину теперь называют технологическим сырьем или биомассой, из которой делают готовую продукцию. Вслед за другими странами мы постепенно переходим на безотходные технологии переработки леса, в частности, растет выпуск прессованных гранул-пеллет и брикетов.
Бизнес надеется, что продукция, в производство которой вложены немалые деньги, будет пользоваться спросом. Фото: Татьяна Андреева/РГ Бизнес надеется, что продукция, в производство которой вложены немалые деньги, будет пользоваться спросом. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Бизнес надеется, что продукция, в производство которой вложены немалые деньги, будет пользоваться спросом. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Биотопливо пользуется высоким спросом за рубежом. Таможенная статистика такова: в прошлом году из России вывезено 1,9 миллиона тонн древесных топливных гранул - на 300 тысяч тонн больше, чем в 2018-м. Всего же за год произведено 2,5 миллиона тонн - и это при том, что мощности были загружены лишь на 30 процентов. По данным агентства WhatWood, лесные ресурсы страны позволяют выпускать 9-10 миллионов тонн пеллет в год. Но их использование в качестве экологичного биотоплива набирает обороты в основном за рубежом, как на европейских, так и на азиатских рынках. А вот внутренний рынок до сих пор в зачаточном состоянии.

Растут вместе с леспромом

Как утверждают эксперты, в Уральском округе лесная промышленность в последние годы оживает. А значит, компаниям приходится избавляться от отходов: либо утилизировать их за свой счет, либо перерабатывать, извлекая прибыль. При правильной организации этот бизнес выгоден - позволяет экономить на утилизационных сборах, пенях и штрафах, считает исполнительный директор Уральского союза лесопромышленников Илья Давыдов.

Фото: iStock
Леспром осваивает технологии безотходной переработки древесины

Как и в других лесных регионах, в УрФО в прошлом году и с начала 2020-го стартовало несколько проектов по производству пеллет. Например, в середине февраля тюменская компания "Техномодель" сообщила, что уже в этом году намерена запустить в Исетском районе первую очередь проекта глубокой переработки древесины, потребляющую 36 тысяч тонн древесных опилок в качестве сырья. Уже в марте планируются заключения договоров и ожидаются первые поставки оборудования. К 2023 году в крупный региональный инвестпроект будет вложено 330 миллионов рублей, из которых 50 миллионов составят государственные средства. В результате будет создано лесопромышленное предприятие с полным циклом переработки 300 тысяч кубометров древесины в год.

Как рассказал директор предприятия Марат Шакуров, сейчас уже работают лесопилка, линия сортировки древесины. Пока в номенклатуре хвойный пиломатериал, доски, фанерное сырье и другая смежная продукция. Предусмотрено увеличение линейки выпускаемых товаров и штата - до 260 человек. Правительство Тюменской области способствовало предоставлению инвестору участка площадью 20 гектаров без торгов, компания получила также субсидию на компенсацию первого взноса за лизинг оборудования и льготный заем от регионального инвестиционного агентства.

Опилки превращают в прибыль

Это не единичный пример создания с нуля современного производства, делающего ставку на глубокую переработку древесины. В январе подобное предприятие открыли в Свердловской области - в Североуральске. На площадке бывшего "Бокситстроя" компания "СибирьЭкоСтрой" запустила первую очередь, инвестировав более 500 миллионов рублей. Мощность линии лесопиления - 60 тысяч кубометров в год, а отходы станут прессовать и делать пеллеты. Североуральский комбинат имеет статус приоритетного инвестпроекта и будет в соответствии с международными стандартами выпускать продукцию, востребованную в том числе и на внешнем рынке.

В расчете заработать на экспортных поставках реанимируют и старые предприятия. Например, в августе группа компаний "Лесной Урал" запустила в поселке Лобва Свердловской области первую очередь завода по выпуску столярных изделий для строительных и отделочных работ. Половину продукции планируют поставлять в страны Азии. Важно, что это производство полного цикла - от выращивания саженцев и посадки леса до изготовления конечного продукта. Общая стоимость проекта - 255,5 миллиона рублей. В этом году "Лесной Урал Лобва" планирует открыть вторую очередь завода - лесопильную линию и линию по производству биотоплива (пеллет).

Лесная промышленность в последние годы оживает. А значит, компаниям приходится избавляться от отходов: либо утилизировать их за свой счет, либо перерабатывать, извлекая прибыль

Отметим, что помимо Североуральска и Лобвы в списке производств, намеревающихся выпускать в числе прочего и пеллеты, фирма "Синергия" в Верхней Туре и модернизируемый лесоперерабатывающий завод в Серове.

Проекты меньшего масштаба появляются ближе к потребителям. На предприятии "Тайга" в Югорске за счет собственных средств в начале года построен цех по производству пеллет. Поставлять их планируют не только в котельные ХМАО: предприятие намерено после модернизации стать крупнейшим в автономном округе экспортером пиломатериалов. Сейчас ежегодный объем лесозаготовок составляет 100 тысяч кубометров.

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Пеллеты начали производить и небольшие цеха: сургутская компания "Сибирские ресурсы" в феврале установила линию по выпуску древесных топливных гранул. Для производства твердого биотоплива используются собственные отходы деревообработки. Мощность линии - 504 килограмма в час.

На Южном Урале запустить подобное производство пытаются в Кыштыме. Как рассказал генеральный директор предприятия "Кыштымский лес" Александр Батин, для этого в лизинг приобрели оборудование на 10 миллионов рублей. В июле 2019-го выпустили пробную партию пеллет для твердотопливных котлов - 30 тонн, в августе произвели уже 70 тонн. Древесные отходы теперь приносят компании прибыль и пользуются спросом: они дешевле обычных дров и экономичнее в использовании.

Спрос делим на расстояние

И все же большинство производителей древесных гранул ориентируется на экспортные поставки. Основная масса продукции - около 90 процентов - отправляется в Европу, около пяти - в Азию, столько же реализуется на внутреннем рынке. Российским переработчикам выгоднее поставлять пеллеты в Европу, где цены выше, да и транспортировка в западном направлении дешевле.

В то же время, по мнению представителей Союза участников пеллетного рынка, страны Азии тоже очень перспективны, особенно Япония, которая к 2030 году планирует увеличить потребление пеллет в десять раз (в этой стране идет замена АЭС на тепловые станции, работающие на древесно-угольном топливе). Южная Корея тоже планирует увеличить использование прессованных гранул вдвое - до 7 миллионов тонн. Еще один перспективный рынок - Китай.

Почему же в России спрос на топливо из отходов лесопереработки растет мизерными темпами? Как утверждают эксперты отрасли, причина - отсутствие эффективных технологий их сжигания и соответствующего оборудования. В частности, на Урале многие муниципальные котельные нуждаются в модернизации, и есть смысл переоборудовать их как раз под биотопливо, но в местных бюджетах на это не находится средств. А ведь благодаря высокой теплотворной способности и короткому плечу доставки, не говоря уж об экологичности, пеллеты могли бы дать фору таким традиционным видам топлива, как дрова, уголь, мазут и даже газ. Ведь тянуть трубу в отдаленные небольшие поселки с экономической точки зрения бессмысленно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Вялость рынка объясняется и более масштабной причиной - высокой долей централизованного отопления в России, а также сложившимися условиями и традициями. В той же Свердловской области отходы леспрома до сих пор шли в основном не на пеллеты, а на дрова и производство древесного угля. В Тюменской области в нескольких районах успешно функционируют котельные на щепе и пеллетах, однако расширять использование биотоплива здесь тоже пока не спешат - в регионе развита сеть межпоселковых газопроводов.

Так что в ближайшие годы перелома не произойдет и производители древесных гранул могут рассчитывать в основном именно на внешние рынки. Спрос на пеллеты в Европе ежегодно увеличивается на 30 процентов, так что рост их производства в России, который фиксируется уже пятый год, и в дальнейшем представляется реальным.

Но одно из важных условий, способных обеспечить развитие переработки лесных отходов, - господдержка экспорта. С 2017 года древесные топливные гранулы были включены в перечень высокотехнологичной продукции, экспорт которой поддерживался правительством РФ путем компенсации 80 процентов стоимости транспортировки. Но с 2019-го экспортеры потеряли такую возможность, точнее, в список вошли пиломатериалы, но были исключены топливные гранулы. При таком раскладе их поставка за границу становится невыгодной - стоимость доставки из таежных районов слишком высока.

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