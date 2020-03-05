Недавно Новая Зеландия заявила об отказе от применения антибактериальных препаратов в животноводстве. В нашей стране объявить антибиотики вне закона на фермах и птичниках пока не готовы, но жестко контролировать и сокращать их применение твердо намерены. Россельхознадзор разработал пакет поправок в ФЗ "О ветеринарии", он, в частности, включает запрет на применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста, а также с профилактической целью, определяет нормы рецептурного отпуска антибиотиков для сельхозпроизводителей.

Над способами избавления сельхозпродукции от токсичных, химических и радиационных примесей уже не первый год работают ученые Уральского научно-исследовательского ветеринарного института (НИВИ) - структурного подразделения Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. Директор центра Ирина Шкуратова уверена: здоровье человека во многом зависит от здоровья животных, которые обеспечивают его пищей. Реально ли обеспечить экологическую чистоту продукции в условиях промышленного животноводства, профессор рассказала "Российской газете".

Ирина Алексеевна, действительно ли проблема массового применения антибиотиков настолько остра?

Ирина Шкуратова: Сейчас в животноводстве используется очень много антибактериальных препаратов. Их применяют не только для лечения заболеваний, но еще и в целях профилактики, а также добавляют в корма для стимуляции роста животных. В итоге антибиотики через продукты питания - молоко, мясо, яйца - попадают в организм человека, влияют на его иммунитет и формируют невосприимчивость к антибиотикам в случае болезни.

В начале нулевых годов, когда в России стали строить гигантские животноводческие комплексы и птицефабрики, производители увлеклись применением так называемых кормовых антибиотиков, которые способствуют росту живой массы. Именно эти примеси пагубно сказались на устойчивости микроорганизмов к лекарственным дозам. При промышленном производстве главная цель - получить максимум продукции за короткий срок, и животных буквально накачивают препаратами. Когда мы исследуем, к примеру, морфологию мяса, после использования стимуляторов у него даже структура другая: оно, как мы говорим, незрелое, водянистое. Да вы и сами можете сравнить: какой раньше был вкус мяса и какой сейчас.

Действительно, в Интернете масса предложений антибиотиков как стимуляторов роста. А в аннотациях пишут, что это безвредная добавка...

Ирина Шкуратова: На самом деле добросовестные производители сейчас уже реже используют антибиотики в качестве стимуляторов - нашлись аналоги. К тому же ведется контроль, особенно в молочном животноводстве. Если в молоке обнаруживается лекарственная добавка, его возвращают производителю. Дальше - хоть выливай, но в переработку запускать нельзя. Такое молоко не скисает, не створаживается...

Исследователи обнаружили территории, где микрофлора устойчива даже к последним поколениям антибиотиков. То есть, случись вспышка инфекции, ничто не поможет

Да, случалось покупать такое молоко. Выходит, это говорит о присутствии в нем антибиотиков?

Ирина Шкуратова: Нет, молоко, содержащее лекарственные препараты однозначно не пустят в производство, будь оно хоть фермерское, хоть от крупного хозяйства. Скорее всего, применялись стабилизаторы кислотности, которые обеспечивали длительное хранение.

Но даже сами аграрии признаются, что антибиотики используют все. Во всяком случае, на крупных фермах и птицефабриках, где инфекция может скосить все поголовье.

Ирина Шкуратова: Понятно, что буренки и куры болеют и совсем без применения антибиотиков не обойтись. Но для каждого из них определен срок, по истечении которого считается, что препарат выведен из организма животного и молоко или мясо уже можно использовать. Но, к сожалению, практика доказывает: выводится не все. Остаточное количество мы фиксировали даже после "карантинного" срока в две-три недели.

Беда в том, что с каждым годом проблема обостряется: применяемые ранее лекарства уже не работают, приходится вводить более сильные, нового поколения - с более серьезным остаточным эффектом. Чтобы не действовать вслепую при подборе препаратов и не усугублять ситуацию, три года назад наши ученые совместно со студентами и преподавателями Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) начали разработку карты резистентности - устойчивости животных к антибиотикам. Работа ведется на средства гранта Российского научного фонда. Исследование полностью охватывает территорию Свердловской области и даже соседние регионы.

Ветеринарный аналог карты экологического загрязнения? Что именно изучается?

Ирина Шкуратова: Исследуется микрофлора территории и дается оценка восприимчивости разводимых там животных к различным антибиотикам. Это не фиксация вреда препаратов, а инструмент помощи сельхозпроизводителям. Чтобы они знали, какие лекарства конкретно в этом месте приносят реальный эффект, а какие уже стали пустышками и только перегружают химией организм животного, и действовали точечно, наверняка. К слову, мы обнаружили территории, где микрофлора устойчива даже к последним поколениям антибиотиков! То есть, случись вспышка инфекции, ничто не поможет. Это шокировало и стало еще одним доказательством вреда бездумного применения антибактериальных препаратов.

Помимо карты совместно с учеными Института органического синтеза им. Постовского УрО РАН идет разработка лекарственных препаратов, не относящихся к числу антибиотиков, но способных не менее эффективно лечить наиболее распространенные болезни животных.

Вы вели серьезные разработки в борьбе с такими опасными заболеваниями, как лейкоз, бруцеллез, туберкулез. Заразу удалось ликвидировать все же с помощью антибиотиков?

Ирина Шкуратова: Свердловская область более 30 лет благополучна по туберкулезу и бруцеллезу сельскохозяйственных животных. Лейкоз крупного рогатого скота вызывается вирусом, на который антибиотики не действуют. Нашли иные подходы: благодаря методам, разработанным нашими учеными, Свердловская область одной из первых в России избавилась в животноводстве от такой патологии, как лейкоз. Мы очень активно занимаемся альтернативными методами лечения, в частности, применяем сорбенты, которые выводят токсичные вещества. Доказано, что даже на птицефабриках можно работать без антибиотиков, главное - соблюдать технологический процесс, повышать защищенность организма животного. Такой путь наиболее оправдан.

А как же вакцины? Накапливаются ли в организме эти препараты и влияют ли на экологическую чистоту конечного продукта?

Ирина Шкуратова: После рождения в течение полугода некоторым животным вводят до 30 вакцин от опасных инфекций. Количество прививок порой настолько велико, что, к примеру, организм птицы не всегда успевает адаптироваться и начать вырабатывать антитела. Но, в отличие от антибиотиков, вакцины не оставляют химического следа. Механизм их воздействия другой: ослабленный или убитый возбудитель заболевания стимулирует выработку антител, а сам быстро выводится из организма.

Как сильно влияет на состояние животных и на сельхозпродукцию территория, на которой они пасутся? Ведь Урал - промышленный регион, то есть не самая экологически чистая зона.

Ирина Шкуратова: Именно уральские ученые еще в конце 1990-х годов подняли тему ветеринарной экологии. Исследованиями активно занималась Ирина Донник - нынешний вице-президент РАН, которая долгие годы возглавляла Уральский НИВИ и УрГАУ. У нас очень опасная ситуация с загрязнением почвы тяжелыми металлами: повышенное содержание свинца, кадмия, никеля, железа. Проводилось много исследований того, как мигрируют эти металлы по пищевым цепочкам. Зависимость очевидная: корова ест загрязненные свинцом или кадмием корма, они поступают и в организм будущего теленка. Уже на 3-4 месяце беременности у плода - цирроз печени, нарушения функций почек, щитовидной железы. Если не принять меры, здорового поколения животных не будет. По пищевой цепочке токсины попадают через продукцию животноводства и к человеку. Сейчас острота этой проблемы несколько сгладилась - стало меньше промышленных выбросов. Но она не исчезла совсем. Даже последствия радиационного загрязнения от аварии на челябинском комбинате "Маяк", которая случилась более полувека назад, до сих пор фиксируются. Поэтому разработанная нами система, позволяющая на загрязненных территориях получать нормативно чистую продукцию, очень востребована.

В чем ее суть?

Ирина Шкуратова: Созданы специальные сорбенты, которые способствуют разрушению токсинов разного происхождения. Грубо говоря, мы даем корове что-то наподобие активированного угля: он поступает в пищеварительную систему, связывает тяжелые металлы и выводится из организма. Но возникает другая проблема - вторичный разнос. Ведь навоз используется как удобрение - и выведенный из организма токсин вновь попадает на поля.

Чтобы это предотвратить, разрабатываются методики обезвреживания отходов животноводства: тесно работаем с химиками, они придумывают селективные сорбенты, заточенные под определенные токсины. Так, в прошлом году премии правительства РФ удостоена наш сотрудник Анна Кривоногова за разработку технологии применения уникального сорбента органического происхождения. Он, с одной стороны, адсорбирует нежелательные элементы, не оказывая отрицательного воздействия на организм животного, с другой - обогащает его рацион органическими веществами. Технологией уже заинтересовались в Японии, где тоже актуален вопрос загрязнения почвы, в том числе радиоактивного.