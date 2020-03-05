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05.03.2020,  
13:51
Текст:  Алексей Брусилов

Сирийские и турецкие военные обменялись ракетными ударами в Идлибе

В минувший понедельник в ответ на уничтожение легкого штурмовика Л-39 истребителем F-16 сирийцы ударили по позициям противника в провинции Идлиб тактической ракетой. В результате среди турецких военных имеются убитые и раненые.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Некоторые источники сообщали о применении комплекса 9K79 "Точка". В то же время военный эксперт Юрий Лямин считает, что, по всей видимости, была задействована другая система - оперативно-тактические М600 (местное обозначение Tishreen), являющиеся лицензионной копией иранского Fateh-110.

"Ракета была запущена, по некоторым данным, из района авиабазы Т-4 в Хомсе, и расстояние до района боевых действий превышает возможности действия "Точки". Также, судя по фотографиям, запечатлевшим старт, ракета ушла в сторону поражаемого объекта с характерным для иранских изделий наклоном",- отмечает Лямин.

Fateh-110 в зависимости от модификации имеют дальность действия от 200 до 300 км. Длина - около 9 метров, диаметр - 61 см. Масса боевой части - около 450 кг.

155-я бригада правительственных войск ранее неоднократно обрушивала на террористов эти ОТР. Причем запуски проводились из района Дамаска.

Через некоторое время турецкие войска выпустили по сирийцам ракету комплекса Bora, которая способна бить на 250 км. Информации о том, насколько эффективен оказался этот удар, пока не поступало.

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