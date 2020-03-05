#Syrian anti aircraft missiles system (BUK-M2) emerged in a video targeting #Turkish drones in #Idlib. pic.twitter.com/k6QFaoD1cD— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) March 4, 2020
В минувшую среду информационное агентство SANA обнародовало фотографии очередного сбитого в небе над провинцией Идлиб турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2.
Как предполагают эксперты, сирийские военные в настоящее время сосредоточили в районе боевых действий свои современные зенитные ракетные комплексы, в том числе "Бук-М2Э". Они хорошо приспособлены для действий в климатических условиях Сирии.
Дальнобойность таких ЗРК составляет 45 км, они способны превращать в обломки объекты, летящие на предельно малых высотах, в том числе малозаметные и низкоскоростные.
Имеющаяся оптико-электронная система с тепловизором эффективно обнаруживает противника в темное время суток.
При этом сами боевые машины обладают хорошей мобильностью. Благодаря двигателю мощностью 710 л.с. пусковая установка весом в 35 тонн может передвигаться по пересеченной местности со скоростью 45 км/ч, а по шоссе - до 65 км/ч. Запас хода - 500 км.
Также впервые обнародованы фотографии находящейся в этом же районе одной из самоходных установок "Стрела-10". В конце февраля сообщалось, что, возможно, именно такой комплекс уничтожил турецкий ударный беспилотник ANKA-S.
The Syrian army evokes "Strela 10" air defense systems on "BRDM 2" armored vehicles to the axes of the area of operations . Today. pic.twitter.com/wIntwqTHCr— Y.N.M.S (@ynms79797979) March 4, 2020