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05.03.2020 15:44
Рубрика: В мире

Суд в Киргизии запретил все митинги и массовые акции до 1 июля

Текст: Данияр Каримов

Беспрецедентное для Киргизии решение вынес Первомайский суд столицы Киргизии. Инстанция наложила запрет на проведение в Бишкеке каких-либо митингов и массовых акций вплоть до 1 июля, удовлетворив иск мэрии.

Столичные власти обратились в суд по двум причинам. Одна из них - потенциальная опасность распространения коронавируса. Вторая - ущерб имиджу и материальной базе города беспорядки, которыми нередко заканчиваются различные акции в центре Бишкека. Последней каплей, переполнившей терпение муниципалитета, стал митинг в защиту одного из экс-парламентариев, осужденных по обвинению в захвате заложников. Участники акции пытались прорваться в дом правительства и были разогнаны силовиками при помощи специальных средств.

Фото: РИА Новости
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Накануне судебного решения запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий в стране объявило правительство - также в связи с потенциальной угрозой распространения коронавируса. Таким образом кабинет министров поддержал инициативу минздрава Киргизии.

- Мы отменили проведение всех мероприятий, которые планировались на государственном уровне: спортивные соревнования, празднование международного женского дня в филармонии и не только, - пояснила вице-премьер Киргизии Алтынай Омурбекова. - Мы хотим исключить все риски заражения любыми вирусами, ведь сейчас погода у нас очень теплая. Поэтому, где есть хоть малейший риск заболеть, мы решили минимизировать его.

Параллельно приостанавливаются спектакли в театрах столицы Киргизии.

При этом, случаев инфицирования коронавирусом в самой Киргизии пока не зафиксировано. Однако власти республики опасаются проникновения COVID-19 из-за рубежа.

В мире экс-СССР Киргизия Распространение коронавируса COVID-19

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