Светлана Слепцова подала апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию

Обладательница золотой медали Олимпиады-2010 в составе женской эстафетной команды в биатлоне Светлана Слепцова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации на два года.

Напомним, 11 февраля Международный союз биатлонистов объявил о двухлетней дисквалификации олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой. В четверг стало известно, что завершившая карьеру в 2017 году россиянка не согласилась с таким вердиктом и подала апелляцию в CAS.

Об этом сообщил адвокат Алексей Панич, который также представляет интересы в CAS Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

"Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова подала жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации", - сообщил он ТАСС.

За карьеру Слепцова помимо олимпийского золота 2010 года выиграла золотую медаль чемпионата мира 2009 года в эстафете.