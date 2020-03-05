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05.03.2020 20:31
Рубрика: Спорт

Светлана Слепцова подала апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию

Текст: Максим Домчев

Обладательница золотой медали Олимпиады-2010 в составе женской эстафетной команды в биатлоне Светлана Слепцова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации на два года.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Напомним, 11 февраля Международный союз биатлонистов объявил о двухлетней дисквалификации олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой. В четверг стало известно, что завершившая карьеру в 2017 году россиянка не согласилась с таким вердиктом и подала апелляцию в CAS.

Об этом сообщил адвокат Алексей Панич, который также представляет интересы в CAS Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

"Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова подала жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации", - сообщил он ТАСС.

За карьеру Слепцова помимо олимпийского золота 2010 года выиграла золотую медаль чемпионата мира 2009 года в эстафете.

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