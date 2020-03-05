Традиционный весенний "День Моды" в ЦДМ!

В Международный женский день 8 марта в "Центральном Детском Магазине на Лубянке" (собственник - компания "Галс-Девелопмент") состоится Главный Модный Показ - первый "День Моды" 2020 года. Мероприятие является регулярным и традиционно проходит в ЦДМ каждый квартал. Более 150 детей из разных уголков мира попробуют свои силы на подиуме. Гостей ждет презентация весенне-летних коллекций от таких брендов, как BUTTON BLUE, MEK, STILNYASHKA, CHOUPETTE, BRUMS и др. Сопровождать грандиозное шоу будут выступления московских коллективов "Домисолька", "Непоседы" и "Муха Music". Показ состоится в Главном Атриуме ЦДМ при поддержке детского журнала "ДетKids" и школы моделей "Грани".

"8 марта - самый прекрасный весенний праздник. Мы поздравляем всех женщин - бабушек, мам, дочерей - желаем им счастья, гармонии и вдохновения. "День Моды" станет торжественным открытием сезона. Этой весной мы подготовили насыщенную программу для всех гостей ЦДМ. Надеемся, что наши мероприятия вызовут исключительно приятные эмоции у каждого посетителя, независимо от возраста и интересов", - рассказывает Светлана Мазур, вице-президент компании "Галс-Девелопмент".

Со дня открытия обновленного "Центрального Детского Магазина на Лубянке" гости становятся зрителями масштабных видеошоу. В вечернее время в Главном Атриуме каждый час показывают два пятиминутных световых шоу - "История России" и "Природа России", а в "Музее Игрушек" работает ежедневная инсталляция об истории ЦДМ. Совместно с полюбившимися "Фиксиками" мы продолжаем развивать традицию. В течение всего первого весеннего месяца в Главном Атриуме будет транслироваться видеошоу, приуроченное к началу нового сезона популярного мультфильма. Благодаря технологии видеомэппинга, ЦДМ превращается в экран высотой с четырехэтажный дом. Здесь с 17:00 каждый час показывают пятиминутный музыкальный мультфильм с двумя новыми персонажами - фиксиками-близнецами.

7 марта в "Центральном Детском Магазине" пройдет вторая специализированная выставка фестиваль детского летнего отдыха ДЕTKIDS-EXPO 2020 при поддержке детского журнала "ДетKids". Детей и их родителей будут ждать более 100 лидеров индустрии детского отдыха, многочисленные розыгрыши путевок и насыщенные программы десятков летних лагерей - все для успешного планирования долгих каникул.

14 и 15 марта в ЦДМ на Лубянке состоится выставка BabyBistro, приуроченная к 15-летию сети "Олант". Мероприятие пройдет в лектории магазина на 3 этаже. Будущих родителей и тех, кто только стал мамой и папой, заинтересуют весенние новинки и бестселлеры от лучших представителей рынка детских колясок и автокресел. Гости смогут пообщаться с производителями, лично задать им все важные вопросы и устроить приятный шопинг.

Подробная информация о магазинах, акциях и мероприятиях ЦДМ на Лубянке представлена на сайте www.cdm-moscow.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"