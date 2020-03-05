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Рубрика: В мире

В Германии сотрудник местной администрации шпионил за собачниками

Текст: Александр Саможнев

Сотрудник администрации общины Штелле в Нижней Саксонии записался в Facebook-сообщество владельцев собак и выслеживал незарегистрированных собачников. Лишь когда на любителей животных посыпались штрафы, они заподозрили что-то неладное, передает портал радиостанции NDR.de.

Фото: istock
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В "письмах счастья" содержалось требование вовремя уплачивать налоги за любимцев, в противном случае они заплатят штраф. В соответствии с установленными правилами, жители должны регистрировать собаку, если она старше трех-четырех месяцев, при повторном приобретении собаки или переезде с собакой, а также при уходе или содержании животного в течение более двух-трех месяцев. Причем, как оказалось, послания подписывал чиновник, выдававший себя за профессионала-собаковода. В этой связи возник большой скандал. Люди пожаловались в вышестоящие инстанции в Ганновере. Жалоба граждан поступила в аппарат уполномоченного по защите персональных данных в земельной администрации.

Специалисты рассказали "РГ", что впервые сталкиваются с таким случаем. Как бы то ни было, считают они, чиновник нарушил правила, так как выступал под чужим именем. "На первоначальном этапе будет проведена проверка муниципального органа, а также проанализированы все письма в Facebook. Важно также установить, действовал ли он по распоряжению вышестоящего начальства или принимал решение самостоятельно", - указали в ведомстве. Отмечалось также, что граждане имеют право знать, когда и каким образом используется их личная переписка. Исходя из полученных сведений, будут выработаны предложения по разрешению ситуации на месте. Находчивый чиновник может получить предупреждение или штраф, в худшем случае - потерять работу.

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