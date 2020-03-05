В Гродно презентовали книгу об истории Августовского канала Александра I

На типичную загадку белорусского гида, что общего связывает три европейских канала, обычно возникает встречный - уточняющий вопрос, который может звучать приблизительно так: речь идет о Каледонском на Британских островах, канале Гота в Швеции или Августовском, протекающем по территории Беларуси и Польши?

Понятно, что речь у гида из Синеокой шла об излучинах белорусского голубого канала. Его общая протяженность составляет в наши дни около 102 километров. Начинается Августовский канал у зеркальной глади озера Сервы, около польского города Августова, а заканчивается в областном центре - Гродно. И еще один любопытный факт: искусственное русло связало одиннадцать рек и семь озер, а его длина до сих пор превышает 45 км.

Правда, согласно грандиозному плану 1824 года, который был утвержден за год до смерти, императором Александром I, Августовский канал должен был иметь длину в 395 километров. Но палки в колеса поставил все тот же технический прогресс: из-за развития железнодорожного транспорта речные пути отошли на второй план, а водная артерия осталась проектом-сиротой, расположенным в 35 километрах от Гродно. Сегодня, судя по карте, это езды минут тридцать на маршрутке.

Было время, когда эта артерия использовалась исключительно в торговых целях: для перевозки муки, мела, соли и гипса. По ней могли проходить судна до четырех метров длиной и пяти метров шириной. К концу XIX столетия канал начал использоваться и для транспортировки леса, а позже и вовсе утратил судоходную функцию.

И вот - наконец - уникальную книгу об истории и туристическом потенциале канала решено издать на его исторической родине, в Гродно, рассказала БЕЛТА сотрудник областных властей Татьяна Лидяева. На более чем 250 страницах ярко иллюстрированной книги "Августовский канал: необычная история и новая жизнь" подробно рассказывается о прошлом и настоящем этого гидротехнического сооружения.

"Издание приурочено к 75-летию образования областного центра. В книге есть главы, посвященные и спортивному туризму, инвестиционным возможностям области, туристическим объектам и даже безвизовому режиму, который и начинался в регионе с Августовского канала", - напомнила Лидяева.

А в нынешнем сезоне, уточнила она, "туристов ждут еще несколько новинок. В частности, начнут работу велосипедные маршруты. Проложены новые трассы по самым живописным местам. Обновлен, в частности, и информационный центр в Сопоцкине", - добавила она. А, кроме того, ведется работа по приобретению нового прогулочного судна.

Стоит добавить, что с этого года гостей будут принимать дворцово-парковый комплекс в Святске и усадебно-парковый комплекс в Радзивилках.