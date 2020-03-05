В Кремле оценили ситуацию с отъездом молодежи за рубеж

Молодежь везде мобильна, и то, что она уезжает из России за рубеж, не стоит воспринимать со знаком минус: одни уезжают, другие возвращаются, считают в Кремле.

По просьбе журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнюю серию интервью главы государства ТАСС.

Среди мер для сохранения специалистов в стране Песков назвал атмосферу, при которой бизнес создает новые рабочие места, реализацию программы поддержки малого и среднего бизнеса, развитие программ грантов и поддержки перспективной талантливой молодежи, молодых ученых, выделение грантов для лабораторий. "Те, кто предпочел какое-то время поработать за границей, таким образом получают возможность вернуться обратно", - пояснил он.

"Какая-то молодежь во всех странах мира хочет уехать, какая-то хочет остаться. Если молодежь уезжает, это совершенно не нужно воспринимать со знаком "минус": кто-то уезжает, кто-то возвращается", - заметил представитель Кремля.

Президент говорил о том, что едут туда, где лучшие условия. "В какой-то момент лучше в каком-то месте, в какой-то определенной стране работать по профилю, за этим наступает момент, когда человек видит для себя более выгодным возвращение в Россию", - заметил Песков. "Это обычный круговорот, это происходит во всех странах", - добавил он. Удержание молодежи советскими методами невозможно, также заявил представитель Кремля.