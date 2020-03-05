В Москве обсудили участие Казахстана в российских деловых мероприятиях

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации Ермека Кошербаева. Стороны предметно обсудили актуальные двусторонние аспекты торгово-экономических отношений. Россия является ключевым экономическим партнером Казахстана, занимая 1-е место по объему товарооборота и импорта в Казахстане и 4-е место по объему экспорта казахстанской продукции. Кроме того, обсуждалось создание совместного проектного офиса между странами и участие делегации Казахстана в многосторонних международных мероприятиях, а также саммитах ШОС и БРИКС.

"Двусторонние отношения между Россией и Казахстаном носят характер устойчивого стратегического партнерства. Казахстан принимает участие в крупнейших российских деловых событиях на самом высоком уровне. С целью развития торгово-экономического аспекта двусторонних отношений российская сторона всегда предоставляет своим партнерам информацию об инвестиционных возможностях нашей страны от Калининграда до Владивостока, а также обеспечивает взаимодействие представителей профильных министерств и ведомств обеих стран по широкому спектру вопросов", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

На протяжении последних лет Казахстан принимал активное участие в международных мероприятиях в России и ежегодно проводил собственные мероприятия в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев отметил, что представители бизнес-сообщества Казахстана высоко ценят практическую направленность международных деловых мероприятий, проводимых в России: "Мы планируем, со своей стороны, организовывать бизнес-миссии Казахстана в субъекты Российской Федерации, чтобы представители предпринимательского сообщества могли предметно обсудить взаимодействие в рамках конкретных бизнес-проектов. Участие нашей делегации в мероприятиях Фонда Росконгресс будет, безусловно, этому способствовать - результатом участия в российских форумах всегда становятся содержательные встречи и подписание соглашений о сотрудничестве".