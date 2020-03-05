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Рубрика: Общество

Цветочные мотивы

Российская газета - Спецвыпуск № 48(8102)
Маргаритки, маки, фиалки, ромашки… С момента основания дома Van Cleef & Arpels природа была для него одним из главных источников вдохновения, символом утонченности и одновременно жизненной силы.
Folie des Pres, белое и розовое золото, рубины, бриллианты. Folie des Pres, белое и розовое золото, рубины, бриллианты.
Folie des Pres, белое и розовое золото, рубины, бриллианты.

Каждый год, чтобы отпраздновать наступление весны, легендарный французский дом снова и снова отдает поэтическую дань одной из самых популярных тем в ювелирном искусстве. Трехмерные цветы словно оживают и приобретают неуловимую динамичность благодаря приему асимметрии.

Folie des pres

В коллекции высокого ювелирного искусства Folie des Pres мастера Van Cleef & Arpels воспевают великолепие полевых цветов. Яркие цветы, размещенные асимметрично и выполненные на этот раз из бриллиантов и рубинов, украсили элегантные и непринужденные модели коллекции - колье, браслет и длинные серьги.

Folie des Pres, белое и розовое золото, рубины, бриллианты.

Дом виртуозно работает с цветными драгоценными камнями и объемными формами. Каждое украшение сделано вручную. Van Cleef & Arpels соединяет уникальные технологии высокого ювелирного искусства с невероятно утонченным исполнением, благодаря чему его драгоценные творения очаровывают легкостью и изяществом.

Лепестки создают объемную композицию, они расположены асимметрично и на разной высоте

Rose de noel

Van Cleef & Arpels снова обращается к коллекции Rose de Noel, появившейся в 1970-х годах, и создает украшения с оранжево-красным карнелианом, насыщенно-черным ониксом и синим лазуритом. Драгоценности в виде распустившихся цветов пуансетии (так еще называют Rose de Noel, или "рождественскую розу") созданы из тщательно отобранных мастерами дома поделочных камней.

Броши Rose de Noel можно носить множеством разных способов: по отдельности, вместе и в качестве подвесок.

В каждом украшении шесть лепестков разного размера расположены асимметрично и на разной высоте - это делает украшение трехмерным и создает иллюзию живого цветка. Сердцевина его выполнена из золотой нити с шестью бриллиантами классической бриллиантовой огранки.

Броши Rose de Noel.

На оборотной стороне - пластинки из золота, повторяющие контуры лепестков. В этой знаковой для дома коллекции представлены броши, серьги и подвески.

Frivole

В коллекции Frivole появилось восемь новых украшений, в том числе браслет и две модели "часов с секретом". Браслет из желтого золота украшают цветы с венчиками разного размера. Асимметрия создает динамичное ощущение, которое перекликается с бодростью весенней природы.

Браслет Fivole, желтое золото, бриллианты.

Зеркальная полировка подчеркивает блеск металла, усиливая блеск лепестков в форме сердца, которые разворачиваются вокруг одного или трех бриллиантов.

Впервые залитые солнцем цветы Frivole собираются вместе в виде часов. Под изящно вращающимся букетом скрывается циферблат, декорированный бриллиантами.

"Часы с секретом" Frivole, белое золото, бриллианты.

Лепестки создают объемную композицию, время раскрывается в окружении весеннего цветения. Кстати, драгоценный букет можно трансформировать в кулон и носить на цепочке.

Серьги и подвеска Frivole, розовое золото, розовые сапфиры, бриллианты.

В этом году в коллекции впервые появилось розовое золото и розовые сапфиры - они украсили серьги и подвеску.

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