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05.03.2020 08:12
Рубрика: В мире

Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Верховной рады Алексею Гончаренко после того, как парламентарий раскритиковал его на заседании, посвященном назначению нового правительства. Этот момент зафиксировал телеканал "112 Украина".

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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На кадрах видно, как депутат подает руку Зеленскому, но президент отказывается пожать ее в ответ. Как отмечают местные СМИ, при этом глава государства заявил: "Никогда не переходите на личности". В то же время Зеленский без особого удовольствия, но все же пожал руку своему предшественнику Петру Порошенко, которого во время избирательной кампании обещал посадить. И произошло это все на том же заседании.

Напомним, во время рассмотрения вопроса о назначении нового премьер-министра и членов его кабинета Гончаренко обвинил Зеленского во лжи во время избирательной кампании и кумовстве. Также парламентарий заявил, что украинским министрам платят слишком высокие зарплаты, а депутатам партии "Слуга народа" якобы передают деньги в конвертах. Впрочем, это никак не повлияло на ход заседания. Рада приняла отставку премьера Алексея Гончарука и назначение новым главой правительства Дениса Шмыгаля.

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