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Часы традиционно считаются вещью довольно нужной: точность, удобство, помощь в тайм-менеджменте.
Breguet Classique 9065, циферблат из таитянского перламутра, розовое золото, бриллианты, рубин на заводной головке, дата, автоподзавод, лимитированная серия 28 экземпляров. Breguet Classique 9065, циферблат из таитянского перламутра, розовое золото, бриллианты, рубин на заводной головке, дата, автоподзавод, лимитированная серия 28 экземпляров.
Breguet Classique 9065, циферблат из таитянского перламутра, розовое золото, бриллианты, рубин на заводной головке, дата, автоподзавод, лимитированная серия 28 экземпляров.

Но от часов в качестве подарка женщина ждет в первую очередь красоты, созвучной красоте ее личности, как она ее себе представляет. Быть в центре внимания - или изящно от него уклоняться? Выбирать яркие цвета и эмоциональные реакции - или оставаться тихой и нежной? Этот личный выбор определяет и характер времени, которое будут отсчитывать подаренные часы.

В современных женских часах наблюдается несколько тенденций. Многие из них предлагаются с набором из нескольких ремешков и оснащены системой их быстрой смены. К каждому конкретном случаю, к изменению настроения или гардероба появляется как будто новая модель. Кроме практичности, в этом есть элемент игры и спонтанности. Цвета могут быть не только однотонными и сдержанными, но и яркими, в соответствии с сезоном.

Циферблаты из перламутра добавляют моделям женственности

Появилось много моделей на ремешке или даже на браслете с двойным охватом - этот тренд пришел из мира моды и, несомненно, делает разнообразнее часы как аксессуар, привлекая к ним дополнительное внимание.

Кроме практичности, в сменных ремешках есть элемент игры

Преобладают перламутровые циферблаты, добавляющие моделям нотку нежности и романтики. Не менее романтично выглядит чисто часовое усложнение, наиболее любимое женщинами - индикатор фаз Луны.

Фото: Hublot
Минимализм белого: женские часы Hublot Big Bang Unico White 42 мм

Ювелирные модели с кварцевыми механизмами уменьшаются в размерах, соответствуя тонким запястьям. Дамам, ценящим сложную механику и статус, по-прежнему предлагаются часы с автоматическими механизмами или еще более традиционные - с ручным заводом.

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