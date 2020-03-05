Часы традиционно считаются вещью довольно нужной: точность, удобство, помощь в тайм-менеджменте.

Но от часов в качестве подарка женщина ждет в первую очередь красоты, созвучной красоте ее личности, как она ее себе представляет. Быть в центре внимания - или изящно от него уклоняться? Выбирать яркие цвета и эмоциональные реакции - или оставаться тихой и нежной? Этот личный выбор определяет и характер времени, которое будут отсчитывать подаренные часы.

В современных женских часах наблюдается несколько тенденций. Многие из них предлагаются с набором из нескольких ремешков и оснащены системой их быстрой смены. К каждому конкретном случаю, к изменению настроения или гардероба появляется как будто новая модель. Кроме практичности, в этом есть элемент игры и спонтанности. Цвета могут быть не только однотонными и сдержанными, но и яркими, в соответствии с сезоном.

Циферблаты из перламутра добавляют моделям женственности

Появилось много моделей на ремешке или даже на браслете с двойным охватом - этот тренд пришел из мира моды и, несомненно, делает разнообразнее часы как аксессуар, привлекая к ним дополнительное внимание.

Кроме практичности, в сменных ремешках есть элемент игры

Преобладают перламутровые циферблаты, добавляющие моделям нотку нежности и романтики. Не менее романтично выглядит чисто часовое усложнение, наиболее любимое женщинами - индикатор фаз Луны.

Ювелирные модели с кварцевыми механизмами уменьшаются в размерах, соответствуя тонким запястьям. Дамам, ценящим сложную механику и статус, по-прежнему предлагаются часы с автоматическими механизмами или еще более традиционные - с ручным заводом.