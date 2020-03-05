Зима в Европе оказалась самой теплой за полтора века

Минувшая зима в Европе стала рекордно теплой за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1855 года. Об это пишет The Guardian со ссылкой Службу ЕС по изменению климата Copernicus.

По ее данным, средняя температура в декабре, январе и феврале была на 1,4 градуса выше предыдущего максимума, зарегистрированного четыре года назад. При этом средние показатели 1981-2010 годов были превышены на 3,4 градуса.

По словам главы службы Карло Буонтемпо, хотя минувшая зима и побила рекорды, она не отражает глобальную тенденцию, "сезонные температуры меняются из года в год".

Впрочем, ученые прогнозируют, что необычная погода будет регистрироваться все чаще из-за глобального потепления. Минувшее десятилетие уже стало самым жарким за последние 150 лет (рекорд был поставлен в 2016 году, 2019-й - на втором месте).

Из-за слишком теплой минувшей зимы виноделы в Германии не смогли собрать урожай ледяного вина (сбор винограда производится, когда температура опускается до 7 градусов ниже нуля), а для ряда спортивных состязаний в Швеции пришлось завозить снег.