В начале весны трогает появление тепла. Не только в природе, но и в человеческом сердце. Земля прогревается, цветы распускаются, а чувства становятся более нежными. Именно они подсказывают, что подарить дорогой женщине, как поблагодарить за то, что она есть на свете.

Pasquale Bruni Bon Ton Joli, браслет, розовое золото, бриллианты, перламутр, лазурит. Фото: Pasquale Bruni

Брюнеткам со смуглым оттенком кожи идут украшения теплой гаммы, из розового золота.

Красоту кожи женщин скандинавского типа подчеркивает белое золото с камнями холодных чистых оттенков.