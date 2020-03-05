Коллекция Constellation ("Созвездие") с 1952 года олицетворяет точность и красоту часов Omega.

В 2018 году было запущено пятое поколение ее женской линии, коллекция Constellation Manhattan: форма новых индексов на циферблате напоминала очертания зданий Нью-Йорка на фоне неба. Сегодня Omega обновила дизайн Constellation Manhattan, выпустив ряд моделей с темно-синими циферблатами из авантюрина, блеск которого напоминает звездное сияние.

Omega Constellation Manhattan.

В новом выпуске представлена модель диаметром 29 мм из фирменного золота Sedna на таком же золотом браслете. Облик часов стал элегантнее благодаря более тонкому безелю и изящным скобам, плавно переходящим в корпус. Благодаря незаметной кнопке браслет можно удлинить на 2 мм. Часы оснащены механизмом Omega Master Chronometer Calibre 8701, сертифицированным Швейцарским федеральным институтом метрологии (METAS).

Помимо этого, в преддверии праздника Omega предлагает эффектную красно-белую модель коллекции Tresor, классический дизайн в сочетании с современным характером исполнения. Корпус диаметром 36 мм выполнен из стали и инкрустирован бриллиантами, обрамляющими циферблат с обеих сторон. Лакированный белый циферблат с красными римскими цифрами гармонирует с красным ремешком из крокодиловой кожи. К таким часам легко подобрать помаду и лак в тон.

Заводную головку украшает еще один бриллиант - он помещен в середину цветка из красной керамики, лепестки которого представляют собой пять логотипов марки в виде соответствующей буквы греческого алфавита. Под полированной зеркальной задней крышкой с цветочным узором скрывается механизм Omega Calibre 4061.