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Рубрика: Общество

Небесные созвездия и земные цветы

Российская газета - Спецвыпуск № 48(8102)
Коллекция Constellation ("Созвездие") с 1952 года олицетворяет точность и красоту часов Omega.
Omega Constellation Manhattan, фирменное золото Sedna, бриллианты, циферблат из авантюрина. Omega Constellation Manhattan, фирменное золото Sedna, бриллианты, циферблат из авантюрина.
Omega Constellation Manhattan, фирменное золото Sedna, бриллианты, циферблат из авантюрина.

В 2018 году было запущено пятое поколение ее женской линии, коллекция Constellation Manhattan: форма новых индексов на циферблате напоминала очертания зданий Нью-Йорка на фоне неба. Сегодня Omega обновила дизайн Constellation Manhattan, выпустив ряд моделей с темно-синими циферблатами из авантюрина, блеск которого напоминает звездное сияние.

Omega Constellation Manhattan.

В новом выпуске представлена модель диаметром 29 мм из фирменного золота Sedna на таком же золотом браслете. Облик часов стал элегантнее благодаря более тонкому безелю и изящным скобам, плавно переходящим в корпус. Благодаря незаметной кнопке браслет можно удлинить на 2 мм. Часы оснащены механизмом Omega Master Chronometer Calibre 8701, сертифицированным Швейцарским федеральным институтом метрологии (METAS).

Фото: Omega
Новые мужские часы Omega Constellation с сертификатом Master Chronometer

Помимо этого, в преддверии праздника Omega предлагает эффектную красно-белую модель коллекции Tresor, классический дизайн в сочетании с современным характером исполнения. Корпус диаметром 36 мм выполнен из стали и инкрустирован бриллиантами, обрамляющими циферблат с обеих сторон. Лакированный белый циферблат с красными римскими цифрами гармонирует с красным ремешком из крокодиловой кожи. К таким часам легко подобрать помаду и лак в тон.

Заводную головку украшает еще один бриллиант - он помещен в середину цветка из красной керамики, лепестки которого представляют собой пять логотипов марки в виде соответствующей буквы греческого алфавита. Под полированной зеркальной задней крышкой с цветочным узором скрывается механизм Omega Calibre 4061.

Общество Ежедневник Образ жизни

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