12 стран передали Минобороны РФ землю с мест захоронения советских воинов

В пятницу на торжественной церемонии в Центральном музее Вооруженных сил РФ нашим военным передали новые кисеты с землей, собранной в местах захоронений советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну.

Этот дар в рамках проекта "Горсть памяти" сделали представители 12 государств, в том числе Абхазии, Великобритании, Германии, США, Украины, Франции и Южной Осетии. Присутствовавший на этой церемонии замминистра обороны РФ генерал- лейтенант Юнус-Бек Евкуров сказал, что эта и другая земля, ранее собранная в рамках данной акции, в латунных гильзах будет торжественно заложена в мемориальные плиты у Главного храма Вооруженных сил, который сейчас достраивают на территории подмосковного парка "Патриот". Известно, что храм планируют открыть в мае, накануне празднования 75-летия Великой Победы.

Юнус-Бек Евкуров напомнил, что, все население нашей страны не жалело жизни ради ее свободы и мирного будущего. "Наши деды сражались за каждый клочок родной земли, за каждый город, улицу, дом. Сталинград, Севастополь, Брест, Москва, Курск, Мурманск, Ленинград… За каждым этим и многими другими названиями стоят сотни, тысячи подвигов, которые сливаются в один большой подвиг целого народа и дают всему миру верный образ несгибаемой воли наших предков, отстоявших не только свободу своей страны". Замминистра обороны также отметил, что наши воины вместе со многими народами Европы помогли им отстоять их свободу.

Генерал выразил признательность всем зарубежным партнерам, которые откликнулись на обращение российского Минобороны и провели торжественные ритуалы по сбору земли с захоронений советских воинов. "Особенно мы благодарим вас за проводимую большую работу по уходу за мемориалами, памятниками и обелисками советским солдатам и офицерам", - сказал Евкуров, обращаясь к зарубежным коллегам.

Но самые главные слова благодарности он адресовал ветеранам Великой Отечественной войны, которые пришли в пятницу в Центральный музей Вооруженных сил РФ.

Напомним, Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти" стартовала 22 июня прошлого года. По данным Минобороны РФ, землю с братских могил советских воинов планируется собрать не только в местах их захоронений на территории России, но и в более чем 40 странах мира.