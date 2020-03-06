Apple и Google начали бороться с фейками о коронавирусе

Согласно новому отчету CNBC, Apple и Google начали удалять приложения, так или иначе связанные с коронавирусом.

Разработчики приложений сообщают, что Apple отвергает любое мобильное программное обеспечение, связанное с эпидемией коронавируса, так как они лишь "объединяют общедоступную информацию из авторитетных источников", таких как Всемирная организация здравоохранения.

Модераторы App Store тщательно анализируют подобные приложения, чтобы понять связан ли разработчик с доверенной организацией. В Google похоже намерено блокирует результаты поиска для вируса и COVID-19.

Apple и Google далеко не единственные компании, препятствующие распространению фейков о коронавирусе. Facebook, Instagram и Twitter ввели запрет на любую дезинформацию. А Amazon активно борется с товарами, якобы являющимися лекарствами от вируса.