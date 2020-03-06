Apple попросили отменить презентацию из-за коронавируса

Компании, которые располагаются в округе Санта-Клара, что находится в Калифорнии, должны отменить все командировки сотрудников и отложить проведение массовых мероприятий на более поздний срок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном администрацией округа.

Таким образом, под угрозой находится презентация Apple - по слухам, она должна была пройти 31 марта. На ней планировали показать обновленные iPad и компьютеры Mac. Так что теперь мероприятие, скорее всего, не состоится. Или устройства могут показать в онлайн-формате.

Данное распоряжение администрации Санта-Клары затрагивает и другие крупные компании Кремниевой долины. Например, штаб-квартира Google находится в Маунтин-Вью, Tesla базируется в Пало-Альто, Netflix в Лос-Гатосе, Adobe в Сан-Хосе, а Intel и Nvidia располагаются в городе Санта-Клара.