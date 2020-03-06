Евросоюз увеличит гуманитарную помощь сирийцам

Еврокомиссия в пятницу приняла решение увеличить размер гуманитарной помощи сирийцам еще на 60 миллионов евро. Об этом стало известно по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Загребе, сообщает РИА Новости.

Таким образом, с начала года общий объем средств, выделенных Брюсселем на эти цели, вплотную приблизился к отметке в четверть миллиарда евро. Деньги в том числе пойдут странам, принимающим сирийских беженцев.

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, ЕС также планирует провести в конце июня международную донорскую конференцию по Сирии для привлечения дополнительных ресурсов на поддержку наиболее уязвимых категорий населения республики.