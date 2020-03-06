"Химки" сыграют с турецким "Фенербахче" в баскетбольной Евролиге

Подмосковные "Химки" в рамках 28-го тура баскетбольной Евролиги в пятницу, 6 марта, принимают у себя на "Арене Мытищи" турецкий клуб "Фенербахче" (Стамбул). Начало матча в 20.00.

Для химчан сейчас каждая победа на вес "золота", ведь команда ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, куда выйдут восемь сильнейших команд из 18-ти участников двухкругового турнира регулярного чемпионата Евролиги. Подопечные главного тренера Римаса Куртинайтиса пока на восьмом месте с 12 победами, но по дюжине выигрышей также еще у четырех клубов - греческого "Олимпиакоса", литовского "Жальгириса", испанской "Валенсии" и итальянского "Милана". Правда, "Жальгирис", "Валенсия" и "Милан" уже провели свои матчи 28-го тура в минувший четверг. Только "Олимпиакос", который в пятницу вечером встретится на выезде с лидером Евролиги "Эфесом", может обогнать "Химки". Впрочем, все подсчеты относительно распределения мест межу участниками, имеющими одинаковое число побед, пока не совсем корректны. Ведь в таблице Евролиги на промежуточных отрезках такие команды расставляются по общей разнице игровых очков, а на финише соревнований будут учитываться в первую очередь результаты личных встреч.

"Фенербахче" соседствует с "Химками", имея на одну победу больше. В первом круге в присутствии более девяти тысяч зрителей в Стамбуле победили хозяева - 89:76. Вот и ориентир для сегодняшней игры: подмосковным баскетболистам желательно выиграть более чертовой дюжины очков. А в вдруг под занавес "регулярки" именно нынешние соперники с одинаковым числом побед будут спорить за место в плей-офф?

- Сейчас "Фенербахче" добирает то, что не добрал в начале сезона из-за травм. Это наш прямой конкурент за попадание в плей-офф. У них лучший тренер в Евролиге серб Желько Обрадович, который сохранил костяк чемпионской команды, - считает наставник "Химок" Римас Куртинайтис. - И в плане защиты, и в плане нападения это очень сложный соперник, у них на каждой позиции хорошие игроки, поэтому борьба будет непростая. После поражения настроение не бывает хорошим. В Каунас мы ехали с серией из трех побед и с надеждой. Рассчитывали, что сыграем лучше, хотя в матче с "Жальгирисом" было много положительных моментов. Могли переломить исход встречи, но не сложилось. Жаль, что проиграли больше, чем девять очков, это все дает свой след. Мы должны забыть об этом и смотреть вперед. Шансы у нас хорошие, мы знаем свои проблемы и работали над их решением.

Безусловно, главная звезда "Фенербахче" это легендарный наставник Желько Обрадович. Разные команды он в общей сложности девять (!) раз приводил к званию сильнейшей в Старом свете. Ключевые исполнители стамбульского коллектива - MVP прошлогодней Евролиги чешский центровой Ян Веселы, американский форвард Деррик Уильямс, греческий защитник Костас Слукас, француз Нандо Де Коло с отличном поставленным броском и почти безупречной реализацией штрафных. Он хорошо известен нашим болельщикам по выступлениям за ЦСКА. Правда, последние несколько туров француз пропустил из-за травмы.

Есть в составе "Фенербахче" и баскетболисты, которых хорошо знают те, кто болеет за БК "Химки". Ранее цвета подмосковной команды защищали американский центровой Малькольм Томас (последние два сезона, всего 127 матчей) и французский Жоффре Ловернь (первая часть сезона 2014/15, 27 матчей).

Комментарий

Янис Тимма, форвард БК "Химки"

- "Фенербахче" - команда очень опытная. У них отличный тренер, с которым они показывают хороший баскетбол несколько лет подряд. Начало этого сезона у них не сложилось из-за травм, они не могли найти свою игру, но сейчас у них полный состав, есть новые игроки, в частности, Малькольм Томас. Они усилились и идут в хорошем ритме. В данный момент важна каждая игра, ведь на кону попадание в плей-офф. Будет намного тяжелее, несмотря на то, что мы играем дома. Для нас каждый матч решающий, и многое зависит даже от пары очков. Будем непросто. Нужно показать максимальную самоотдачу и постараться победить.

Где будем смотреть

6 марта, пятница

"Матч! Страна", "Матч! Игра"

19.55. "Химки" (Московская область, Россия) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция). Евролига. 28-й тур. Прямая трансляция с "Арены Мытищи".