Иностранных студентов в Китае защищают от COVID-19, как родных

Китай отложил начало занятий в школах и вузах из-за эпидемии коронавирусной пневмонии на неопределенный срок. Несмотря на это, многие иностранные студенты решили остаться в кампусах своих "альма-матер", дожидаясь возобновления учебного процесса. От эвакуации из города Ухань отказались десятки российских студентов. По данным местных властей, все они находятся в безопасности. Да и не только в Ухане.

"В Китае, по последним данным, оставалось около 6 тысяч российских студентов. В разгар эпидемии уехали далеко не все, многие решили остаться. По понятным причинам очень многие родители студентов волновались. В посольство поступало огромное количество звонков. Однако сейчас ситуация стабильная: все университеты Китая предоставляют оперативную и транспарентную информацию относительно состояния и условий жизни российских студентов. Родители спокойны", - рассказал пресс-атташе посольства России в КНР Георгий Егоров.

Вместе с тем в студенческой среде растет беспокойство относительно того, востребованы ли будут их профессии на китайском направлении, не подорвет ли COVID-19 спроса на зарубежных специалистов на китайском рынке. Председатель КНР успокоил будущих профессионалов, напомнив, что влияние коронавируса на китайскую экономику будет ограниченным, а значит востребованность соответствующих специалистов не упадет. "У Китая огромный экономический потенциал, который обеспечивается мощным внутренним потреблением и крепкой индустриальной базой", - отметил глава китайского государства.

По состоянию на начало 2020 года "тройка" обеспечения китайского ВВП состояла из внутреннего потребления (57,8 процента), инвестиций (31,2 процента) и внешней торговли (11 процентов). Индустрия внутреннего потребления и внешней торговли продолжает обеспечивать множество рабочих мест для молодых зарубежных специалистов. Так что без работы они не останутся.