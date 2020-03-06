Комиссии по повышению устойчивости развития экономики РФ поставили задачи

Основными задачами созданной правительством комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики будет подготовка предложений для финансового сектора и отдельных отраслей реального, по объемам финансирования соответствующих мероприятий и контроль их выполнения. Она также займется разработкой мер, направленных на усиление социальной защиты населения, совершенствование системы здравоохранения и обеспечения граждан лекарственными средствами, развитие импортозамещения для преодоления товарного дефицита, поддержку несырьевого экспорта.

Заседания комиссии, согласно опубликованному положению, должны проходить не реже двух раз в месяц. Ее решения являются обязательными для реализации органов исполнительной власти вплоть до персональной ответственности их руководителей.

Как сообщили в правительстве ранее, возглавит работу комиссии первый вице-премьер Андрей Белоусов. В ее состав также вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Татьяна Голикова, главы Минэкономразвития, Минфина, Минтруда, Минтранса, Минпромторга, Минздрава, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минюста, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и первый замглавы аппарата правительства Валерий Сидоренко.