Медведев предложил руководству Казахстана совместно решать экономические проблемы

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил руководству Казахстана выработать совместные меры для решения потенциальных проблем в экономике, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Медведев в пятницу в Нур-Султане провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны, главой Совбеза Нурсултаном Назарбаевым. Новой темой двусторонних отношений стала борьба с коронавирусом.

"Я предложил обсудить эти вопросы как на уровне Советов безопасности, так и на правительственном уровне, конечно, имея в виду выработку совместных мер, если они потребуются, для решения экономических проблем, связанных с этой эпидемией, которую экономисты уже называют тем самым "черным лебедем", которого невозможно было представить еще буквально полтора-два месяца назад, но который оказал существенное влияние на развитие экономических процессов в мире", - подвел Дмитрий Медведев итоги своего визита в Казахстан.

Он подчеркнул, что мировая экономика уже просела, давление оказывается на экономики России и Казахстана, и как долго это будет продолжаться, никто не знает.