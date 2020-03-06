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06.03.2020 11:05
Рубрика: Экономика

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за рубеж валюту

Текст: Игорь Зубков
Минфин предлагает подвести под статью 104.1 "Конфискация имущества" УК РФ деньги, выведенные за рубеж в нарушение валютного законодательства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект поправок об этом ведомство опубликовало для общественного обсуждения. Они подготовлены по решению Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, в которую входят представители правоохранительных органов, Банка России и Росфинмониторинга.

Фото: REUTERS
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Согласно документу, конфискация будет распространена на статьи 193 и 193.1 УК РФ об уклонении от репатриации денежных средств и выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Эти преступления сейчас наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере дохода за пять лет.

Ранее Минфин, напротив, предлагал отменить уголовную ответственность за уклонение от репатриации валютной выручки.

В пояснительной записке к законопроекту Минфин указывает, что международные договоры позволяют России добиваться конфискации денежных средств, незаконно выведенных за рубеж. В частности, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности возлагает на участников обязанность обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, принятию необходимых предварительных мер, таких как замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.

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Обвинительных приговоров по статьям 193 и 193.1 УК РФ крайне немного, хотя дел возбуждается много. По данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2018 году по статье 193 УК осуждено 10 лиц (в 2017 - 15, 2016 - 11, 2015 - 2), по статье 193.1 УК - 23 лица (в 2017 - 22, 2016 - 15, 2015 - 8). По информации ФТС, с 2013 года по первое полугодие 2019 года таможенными органами возбуждено 1606 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК РФ, 4466 сообщений о таких преступлениях передано по подследственности.

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