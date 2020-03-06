Мишустин рекомендует членам правительства кукольные домики

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал предпринимательнице из Подмосковья слегка отрекламировать ее бизнес по производству кукольных домиков среди членов правительства.

Глава кабинета министров в пятницу по случаю приближающегося Международного женского дня встретился с представительницами малого и среднего бизнеса, чтобы послушать об их историях успеха, принять жалобы и пожелания.

Александра Закирова из подмосковного Домодедово вместе с супругом занимается производством деревянных игрушек, в том числе, отметила она, кукольных домиков. Продукция пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. В этой связи ей было интересно, могут ли самозанятые граждане сотрудничать с иностранными партнерами и принимать от них платежи.

- Конечно, можете. Разъяснение было от министерства финансов о том, что самозанятые, для того, чтобы соответствующим образом выплачивать 4 процента в отношениях с физическими лицами и 6 процентов в отношениях с юридическими лицами, могут принимать оплату от иностранных юридических лиц и платить такую же ставку. Никаких проблем здесь нет, - успокоил Мишустин.

Председателю правительства понравилось то направление, которое выбрала Закирова в качестве бизнеса. "Кукольные домики - это звучит замечательно. Надеюсь, ваш бизнес вырастет", - пожелал он.

Мишустин даже готов этому немного посодействовать. "Оставьте, пожалуйста, информацию, где можно ваши кукольные домики купить. Я распространю это среди членов правительства", - попросил он бизнес-леди.