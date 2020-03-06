Начальнику управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимиру Васину не понравились жалобы горожан, которые указывают на грязь в городе и проблемы с благоустройством. "Родина" напоминает истоки этой проблемы.

Чиновник, который прибыл на работу в Калугу из Москвы, не согласен с жителями Калуги, которые считают, что в городе не все хорошо с благоустройством. Их он назвал "лидерами антимнения" и предложил за счет управляющих компаний или городского бизнеса отправить на экскурсионную поездку в столицу Индии Дели.

Чиновник Васин рассказал, что в 2017 году сам побывал в этом городе "на международном деловом мероприятии", а после возвращения в Россию выбросил всю одежду, в которой был в поездке.

"Калужские новости" передают слова Васина, как именно он избавился от одежды: "Я позвонил супруге своей и говорю: "Слушай, приготовь, пожалуйста, большой мусорный мешок". Подъехал я к дому, вышел из машины, поднялся на крыльцо и, не входя в дом, просто снял с себя реально всю верхнюю одежду. Вот это все мы сложили в мешок, завязали его, чтобы, не дай бог, никто его не вскрыл, и отнесли на помойку... Вот это грязь! Вот это неустроенность!".

Настолько грязный, по мнению Васина, город Дели.

А вот мнение о Калуге одной из жительниц города по имени Юлия, которое она высказала в интервью bfm.ru:

- В центре города мы можем встретить мусор на улиццах... Можно встретить разбитые дороги, сложно проходимые, прогуляться пешком свободно и легко можно только по двум-трем улицам города. Может быть, об этом говорят жители?

В Калуге проблемы с благоустройством возникают не впервые. В общем-то, как и в большинстве российских городов.

Например, одной из калужских улиц в начале XIX века, проходившей через Жировский овраг (очевидно, изрядно захламленный) местные жители придумали и соответствующее название - Говенская. Это название даже в официальных документах указывали. В 1825 году Говенскую улицу, как одну из самых грязных и неудобных для проезда в городе, вообще загородили забором.

Только в 1839 году инженер Кавелин, как писал "Калужский перекресток", взялся распланировать эту несчастную улицу и придумал ей название покрасивее - Венская. Да там и думать долго не пришлось - он просто убрал первые буквы. А после революции Венская стала Тульской.

Вывозом нечистот из Калуги на рубеже XIX - ХХ веков занимался некто Бялобжецкий. Он придумал делать бизнес на... в общем, на том, из-за чего Говенская улица получила свое название. Журнал "Русская жизнь" рассказывал об этом предпринимателе: "Он добился монополии на вывоз нечистот из обывательских сортиров. Эти нечистоты Бялобжецкий сваливал на своем хуторе "Билибинка" в большие ямы, где они бродили...".

Теперь приблизительно на этом месте калужская больница № 4 имени Хлюстина. На средства этого калужского купца первой гильдии в начале XIX века был поставлен этот госпиталь, который теперь не только больница, но и памятник архитектуры.

Название перебродившему продукту придумал сам изобретатель. Содержимое ям Бялобжецкий назвал "пудрет". Он-то и шел в продажу: калужане и жители соседних губерний будто бы активно раскупали "пудрет" на удобрение.

Господин Бялобжецкий опередил время! Ведь сегодня отходы в развитых странах перерабатывают в органические удобрения. И их охотно покупают фермеры.

Сейчас в России не только с переработкой отходов, но и с уборкой улиц и благоустройством проблемы. Хотя, судя по словам калужского чиновника, не только с этим.

Временно исполняющий обязанности главы Калуги Дмитрий Денисов, кстати, не оценил сравнение Владимира Васина Калуги с Дели. Слышали ли его в посольстве Индии, выяснить пока не удалось.