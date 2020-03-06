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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ярославский застройщик отправлен в колонию за обман дольщиков

Текст: Элина Труханова

Суд в Ярославле приговорил руководителя нескольких строительных фирм, занимавшихся возведением МКД, к восьми с половиной годам лишения свободы.

Со слов официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, по вине застройщика оказались не достроены несколько многоквартирных домов в Дзержинском и Фрунзенском районах Ярославля, возводившихся на средства участников долевого строительства. Ущерб от деятельности обвиняемого составил около 300 миллионов рублей.

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- Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, - рассказала Ольга Козлова. Кировский суд Ярославля назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей.

Кстати, этот же застройщик 30 декабря прошлого года уже был осужден Ленинским судом на пять лет ИК общего режима. Следственная часть СУ УМВД РФ выяснила, что он дважды продал одну и ту же квартиру в одном из строящихся домов, из-за чего пожилой женщине был причинен ущерб в 1,4 миллиона рублей.

В итоге по совокупности двух приговоров подсудимому было назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей.

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