Калужанин за оправдание терроризма получил пять лет колонии

Калужским гарнизонным военным судом приговорен к реальному сроку житель Калуги за оправдание терроризма в соцсети. Приговор был вынесен в четверг, сообщила "РГ" пресс-секретарь суда, помощник судьи Елена Попкова.

Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Калуги за комментарий в соцсети, оправдывающий террористический акт. Обвинение просило для подсудимого шесть лет лишения свободы. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Приговором суда мужчина получил пять лет и два месяца лет колонии. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного, защита намерена обжаловать приговор.